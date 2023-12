Washington, incontro Biden-Zelensky in serata

di Luca Pesante

Il mondo intorno al presidente ucraino, dall'ultima visita alla Casabianca, è cambiato. La guerra a Gaza, i rapporti con la Cina, le trame in continua evoluzione con il mondo arabo sunnita, e soprattutto le cresciute pressioni del fronte repubblicano, che in vista delle elezioni del prossimo novembre punta a sfidare il presidente democratico proprio sul campo più instabile, quello delle tante crisi internazionali irrisolte. Sia in senato che alla camera il partito conservatore ha bloccato il varo di un nuovo maxi finanziamento, pari a 60 miliardi di dollari, diretto a Kiev. Nonostante questo Biden dovrebbe annunciare entro fine mese un nuovo pacchetto di aiuti, tutto ancor da quantificare. Zelensky porta a Washington un messaggio carico di aspettative e di timori. "La Russia deve perdere, siamo l'ultima frontiera a est", dice. Prima di raggiungere lo studio ovale, il presidente ucraino ha incontrato i vertici della difesa statunitense, e dell'industria militare. Zelensky sa che il tempo a sua disposizione diminuisce, e il termine potrebbe essere proprio la scadenza elettorale più attesa, quella oltreoceano. Dal suo paese ogni giorno giungono immagini di nuove macerie.