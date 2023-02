Vertice Ue, intesa sugli aiuti di Stato

di Giuliana Grimaldi

Gli aiuti di Stato alle imprese innanzitutto. Saranno ammessi, purché circoscritti alla transizione verde, per cui spazio a finanziamenti per pannelli solari, batterie, turbine eoliche, pompe di calore. Dovranno ricalcare per tipologia e importo gli aiuti offerti da America, Cina o altri Paesi, proprio per scoraggiare il pericolo di delocalizzazioni