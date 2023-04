Variante Arturo, il virologo a Tgcom24: "Si diffonderà, ma non spaventiamoci"

"Non dobbiamo preoccuparci troppo perché non è stata correlata a un aumento di ospedalizzazioni, quindi non sembra essere correlata a una virulenza maggiore rispetto alle precedenti varianti. Ma è abbastanza suggestivo il sintomo della congiuntivite, molto presente nei bambini. Nelle precedenti ondate erano solo casi aneddotici, invece questa volta sembra essere un sintomo chiave. Quello che mi viene da dire e da pensare è che il virus non trovi più porte d'ingresso dalle vie respiratorie e che stia sperimentando nuove porte, come quella oculare", ha aggiunto.

Inoltre, "non è garantita una protezione all'infezione con i vaccini precedenti, perché questa variante è fortemente modificata. Si tratta, tuttavia, di una malattia che oltre alla congiuntivite si sta verificando con mal di gola, febbre e malessere, quindi molto simile a un'influenza", ha concluso.