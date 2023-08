di Giuliana Grimaldi

Sarà in parte un'estate dei "Vorrei ma non posso". Vorrebbero partire ma resteranno a casa 4 italiani su 10 causa prezzi troppo alti; vorrebbero fare ferie più lunghe il 13,6% dei vacanzieri; vorrebbero partire senza fare conti minuziosi e invece proveranno a risparmiare il 45% di quelli che hanno prenotato un viaggio. Se il giro d'affari del comparto resterà nel complesso cospicuo - quasi 34 miliardi di euro - sarà anche merito degli stranieri, tornati in massa nel nostro Paese.