di Maria Luisa Rossi Hawkins

Il conflitto in corso da quasi un anno attraversa una fase di stallo, ma secondo il generale è chiaro che Mosca non stia vincendo. "I russi hanno pagato un prezzo altissimo per la loro aggressione senza dimostrare né competenza tattica né capacità di arrivare a un punto di svolta", spiega l'ex numero uno della Cia ricordando che "in Ucraina Putin ha già perso almeno nove volte il numero dei soldati che l'Unione Sovietica ha perso in 10 anni di guerra in Afganistan".