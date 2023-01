Usa, Congresso in stallo

di Stefania Ferraro

Infatti, in mancanza dello speaker - numero uno della Camera bassa del Congresso e figura cruciale dopo quelle del presidente e del vicepresidente americani - i membri eletti non possono prestare giuramento, né (di conseguenza) legiferare. Tutti all'interno della compagine repubblicana i nodi irrisolti; sotto i riflettori Kevin McCarthy, 57 anni, superfavorito della prima ora la cui designazione è stata messa in discussione da una ventina di deputati, colleghi, appartenenti all'ala del partito vicina a Trump. Una figura, quella di McCarthy, da loro giudicata non abbastanza conservatrice, nonostante l'appello dello stesso ex presidente degli Stati Uniti a votare per lui.