Ue, il nodo migranti

di Fabrizio Summonte

È un passaggio molto delicato per l'Italia, che rischia di trovarsi in minoranza rispetto al fronte orientale, quello che chiede a gran voce di costruire muri, filo spinato, di rafforzare le barriere della fortezza Europa. Una politica che al di là di ogni considerazione etica, spiazzerebbe l'italia, che ha confini in gran parte marittimi, e sulle coste i muri anche volendo non si possono costruire. Ecco perché a Bruxelles Giorgia Meloni cerca di far pesare la specificità del nostro paese, spiegando che c'è bisogno d'aiuti e solidarietà d'altro tipo.