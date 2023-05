Ucraina, Casa Bianca: a G7 nuove sanzioni contro Mosca

di Giandomenico Curtò

Con i nove attacchi sulla capitale in soli 15 giorni Mosca smentisce difficoltà nel suo apparato militare e continua a bombardare grazie a un arsenale tenuto rifornito soprattutto con gli introiti delle esportazioni di petrolio che, afferma il WSJ, ad aprile hanno raggiunto il picco. Le sanzioni inoltre non stanno funzionando. Il G7 in Giappone, ha anticipato Ed Sullivan portavoce della Casa Bianca, approverà contro Mosca un undicesimo pacchetto di sanzioni.