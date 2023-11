di Paolo Brinis

Il 21enne si è inoltre avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio col giudice e col pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo. Presente anche il legale Giovanni Caruso. Turetta è scoppiato in lacrime di fronte agli inquirenti. Stando all'ordinanza cautelare, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva terminata e di sequestro di persona. Nessuna richiesta di perizia psichiatrica dalla difesa