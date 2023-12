Tromox MC10 StreetX e TrailX: moto elettrica in due versioni

Si tratta di due modelli pensati principalmente per la mobilità urbana, ma che non disdegnano spostamenti fuori città. La MC10 StreetX si distingue per le caratteristiche più street-oriented, mentre la MC10 TrailX ha un'impostazione più “avventurosa”.

Le due versioni hanno un design minimalista, ma allo stesso elegante, pulito e lineare. Il telaio perimetrale in alluminio "abbraccia" le due grandi batterie e il gruppo propulsore. L'attenzione all'ergonomia si ritrova anche nella sella sottile ma che non toglie comfort alla seduta, e nel manubrio rialzato in alluminio.

Le MC10 hanno un motore da 11 kW e 12,5 kW per l'MC10 Trail X, con trasmissione a cinghia e alimentato dalla doppia batteria agli ioni di litio da 72V 58Ah, che consente una velocità massima di circa 90 km/h.

L'autonomia dichiarata dal costruttore cinese è di circa 130 chilometri, una distanza che rende questa moto elettrica ideale per brevi spostamenti in città e nelle vicine periferie.