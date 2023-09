Treno investe operai: in Procura alcuni ex dipendenti Sigifer

di Marco Graziano

A confronto con gli inquirenti, come persone informate sui fatti, alcuni ex dipendenti della Sigifer, la ditta di Borgovercelli, titolare del subappalto da Rfi per i lavori di manutenzione alla stazione di Brandizzo, per la quale lavoravano le cinque vittime dell'incidente. Al momento gli indagati restano due: Antonio Massa, l'addetto Rfi che doveva autorizzare l'avvio del cantiere sui binari, e Andrea Girardin Gibin, il caposquadra Sigifer.