Torna il caldo, temperature sopra i 30 gradi in molte città

di Maria Stella Carrara

Già nelle ultime ore il termometro ha ripreso a salire e continuerà a farlo nei prossimi giorni facendo alzare le temperture sopra i 30 gradi in molte località da Nord a Sud. Picchi di 34-35 gradi sono previsti in Toscana e nel Lazio come nelle isole maggiori, soprattutto nelle zone interne. Le notti invece resteranno fresche, raramente saliranno sopra i 20 gradi