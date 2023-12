Tesla, la rivolta del robot: aggredito un ingegnere

di Paola Miglio

Il patron di Tesla ha subito minimizzato l'episodio scaricando la responsabilità dell'incidente su un braccio robotico presente nelle fabbriche di tutto il mondo e scagionando la sua creatura, il robot umanoide Optimus. "E' davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka e insinuino che ora sia dovuto a Optimus", ha scritto in un post su X.

Prima di essere attaccato l'ingegnere stava riprogrammando i software di altre due macchine, in quel momento disabilitate. Due colleghi hanno assistito alla scena inorriditi e terrorizzati e sono stati loro a premere il bottone d'emergenza per liberarlo dagli artigli del robot, secondo quanto hanno raccontato al sito The Information.

Una tragedia evitata, hanno riferito i testimoni parlando di "una scia di sangue" lasciata sul pavimento della fabbrica. Stando invece ai documenti ufficiale della Tesla, l'impiegato ha riportato una ferita alla mano e non ha avuto bisogno di nessun giorno di malattia.