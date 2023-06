Terremoto nel Senese, il sindaco di Poggibonsi: "Paura, ma nessun danno a cose o persone"

"Abbiamo concluso poco fa con i tecnici dell'amministrazione una prima verifica speditiva sulle scuole materne e sugli asili nido, che ancora sono in piena attività, senza rilevare criticità particolari, tant'è che abbiamo preso la decisione di mantenere aperto il servizio. Abbiamo deciso invece, in via precauzionale, di chiudere l'accesso oggi pomeriggio al cimitero comunale per darci modo con più calma di fare delle verifiche. Paura sì, ma per il momento non abbiamo da segnalare danni a cose o persone", ha aggiunto.