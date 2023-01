Teheran si prepara a giustiziare Alireza Akbari

di Alfredo Macchi

Questa volta sul patibolo starebbe per salire un ex alto funzionario del regime, con doppia nazionalità iraniana e britannica. Si tratta di Alireza Akbari, ex viceministro della difesa iraniano fino al 2005, ai tempi della presidenza del riformista Khātami, condannato a morte nel 2019 con l’accusa di spionaggio per conto del Regno unito.