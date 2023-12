Tecnologia e gastronomia, regali e treni: la stangata di Natale

di Giuliana Grimaldi

Non saranno risparmiati i giochi per i più piccoli, su del 10-17%: con un monopattino che costerà 76 euro, un bambolotto 65 e una piccola bicicletta quasi 200 euro. I doni per gli adulti - tecnologia e gastronomia - avranno rincari compresi tra il 12 e il 15%: se smartphone e tablet costeranno del 20-24%, sono gli orologi intelligenti a subire la variazione di prezzo maggiore, +52%. I cesti di specialità alimentari saranno maggiorati del 13%, con picchi per lenticchie e torrone.

Sul fronte regali 7 italiani su 100 dichiarano di non volerne comprare nemmeno uno, mentre 43 su 100 proveranno a risparmiare. La spesa complessiva è prevista intorno ai 169-223 euro a persona.

Il pacco per studenti e lavoratori che vivono al Nord e intendono far visita ai parenti è invece il caro trasporti. Spenderanno per i biglietti aerei anche 12 volte in più rispetto ai prezzi della bassa stagione: fino a 408 euro per un Milano-Catania, quando a gennaio la stessa tratta andata ritorno costerebbe appena 33 euro. In treno, da Torino a Reggio Calabria serviranno quasi 140 euro contro i normali 33 euro