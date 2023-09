Tajani a Pechino: nessuna frattura tra Italia e Cina

di Ida Molaro

E' su un delicato equilibrio che si muove la missione del ministro degli Esteri Tajani a Pechino, ospite dello strategico dicastero del Commercio. Un incontro voluto dalla Farnesina per tagliare i ponti con la politica cinque stelle senza però chiudere le porte a un mercato che nel solo 2023 - ad anno ancora in corso - è valso quasi 10 miliardi di euro per l'export italiano.