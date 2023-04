Taiwan, alta tensione Usa-Cina

di Gabriella Giovanetti

Il faccia a faccia "ferirà 1,4 miliardi di cinesi e peggiorerà i nostri rapporti" così il portavoce del consolato cinese in California. Visto come un'ingerenza nella politica interna cinese. Come già la visita di Nancy Pelosi a Taipei che rischiò di far saltare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.Mc Carthy gioca con il fuoco, la sintesi di Pechino, alla ricerca di un pretesto per imporre la supremazia dell'Unica Cina su Taiwan. "Difenderemo con fermezza" la nostra sovranità nazionale e integrità territoriale", così il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning durante un briefing