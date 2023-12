Suicidio assistito con Ssn "elemento di novità importante"

di Gaia Padovan

Dopo un anno di richieste, attese e iniziali resistenze, l'azienda sanitaria triestina ha dato parere positivo applicando la procedura prevista dopo la sentenza della Consulta del 2019 sull'aiuto al suicidio. E ha fornito non solo farmaco e strumentazione, ma anche un medico individuato dall'ospedale giuliano, come ci spiega Mario Riccio, medico della Associazione Luca Coscioni, nonché anestesista di Piergiorgio Welby e di Federico Carboni, il primo italiano ad aver chiesto il suicidio assistito in Italia un anno e mezzo fa.

"Questo comportamento non obbliga altri ospedali in futuro ad assumere la stessa posizione, ma sicuramente è un elemento di novità importante", ha spiegato Riccio.