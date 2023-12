Stefano Volpato (Mediolanum) a Tgcom24: "Ecco le due regole da seguire per gli investimenti"

"Un’indagine del Censis - prosegue Volpato - ci indica quanto siano importanti questi bisogni. Oggi le nascite vedono 1,2 figli per donna contro il punto di pareggio che è 2,1. Di questo passo entro 25 anni ci saranno 4,5 milioni di italiani in meno ed è evidente quale sarà l’impatto sui conti pubblici. Oggi mediamente i nostri figli raggiungono la totale autonomia finanziaria entro i 35 anni, una famiglia su 3 ha un anziano a carico e c’è sempre più bisogno di attingere a delle risorse finanziarie".

"L’approccio corretto per chi vuole investire- spiega Volpato -è l’affiancamento a un professionista che sia in grado di dare alla nostra vita, non quella visione statica che ognuno ha ma una visione dinamica e un’immagine concreta dei bisogni a cui andremo incontro e declinare poi le soluzioni in maniera coerente per aiutare le persone a gestire il durante degli investimenti per far sì che la componente emotiva abbia un contrappeso razionale. Due le regole da seguire: la diversificazione e il giusto tempo di permanenza nei mercati".

"È una sfida che possiamo vincere se abbiamo la consapevolezza di avere tutte le risorse per fare bene. È chiaro che le grandi sfide si vincono se c’è uno sforzo collettivo, per questo è importante creare una cultura finanziaria. Noi italiani siamo bravi a risparmiare ma dobbiamo diventare ugualmente bravi ella capacità di rendere efficienti e risolutivi questi sforzi, rispetto ai bisogni". Infine, conclude il direttore commerciale di Banca Mediolanum "Serve un impegno di chi si occupa di istruzione per diffondere cultura finanziaria e anche che i media facciano la loro parte cercando di mostrare la realtà sempre nella sua completezza".