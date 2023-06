Silvio Berlusconi, le reazioni del centrodestra

di Ida Molaro

“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia" dice in un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Commosso anche il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i sensi. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico"