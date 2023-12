Scontro sul Mes, Conte chiede il Gran giurì per Meloni

di Francesca Romanelli

Giuseppe Conte torna alla carica, questa volta in conferenza stampa, dopo essere stato accusato dalla premier mercoledì scorso sulla ratifica del Mes: “L’ha fatta il governo Conte, l’ha fatta senza mandato parlamentare e un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solo per gli affari correnti”, le parole di Meloni nelle comunicazioni ai due rami del Parlamento sul Consiglio europeo.