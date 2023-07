di Laura Cannavò

Mentre sulla presenza del Pd afferma: "Per me era importante venire qui per continuare a nutrire l'impegno verso un sogno. Abbiamo ancora bisogno di un sogno federalista che nasce in quest'isola dove il fascismo ha costretto molti confinati. E alcuni di questi confinati non hanno scelto di rispondere all'odio con altro odio e altre divisioni ma con un'utopia. Quella di vedere un Continente che si è sempre fatto la guerra, capire invece che per le grandi sfide del futuro bisogna mettere in comune competenze e risorse. Questo è il manifesto per un'Europa libera e unita. Questo è il manifesto di Ventotene. Questo è quello che il Pd vuole portare avanti"