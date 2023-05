di Tito Giliberto

La scogliera è stata sferzata da onde anomale soprattutto nella notte fra martedì e mercoledì. In quelle ore drammatiche una barca a vela alla deriva sarebbe stata scagliata con violenza contro la parete rocciosa dal mare in burrasca. Per fortuna non risultavano persone a bordo. La forza delle onde era tale che il relitto non è più stato trovato in zona quando le acque si sono calmate. Soltanto quando è tornato il sereno, è stato possibile notare che il profilo della costa non era più quello di prima.

Proprio davanti a Punta Ristola le correnti del mare Adriatico impattano contro quelle dello Ionio. Perciò, sotto l'effetto delle raffiche di vento, un muro d'acqua si è abbattuto sugli scogli per ore. Erosa una delle coste più splendide e più visitate del Salento, punteggiata da grotte profonde, meta di itinerari turistici e immersioni subacquee fra scenari mozzafiato e reperti archeologici sommersi.