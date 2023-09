Ryanair, botta e risposta con il Governo sul decreto caro-voli

di Caterina Ruggeri

Presentando il piano voli invernale della compagnia, oO'leary ha confermato una riduzione del 10% delle tratte per Sardegna e Sicilia. Il numero uno della compagnia low cost irlandese ha inoltre annunciato che "dall'aeroporto di Orio al Serio e da Malpensa nel prossimo inverno copriremo solo tratte internazionali e non domestiche". La minaccia, per quello che è ormai il primo operatore nel Paese, è lasciare a terra buona parte degli aerei.

Durissime le repliche dalle autorità italiane. Il presidente dell'Enac, Pierluigi di Palma, definisce "surreali" le esternazioni del Ceo di Ryanair e chiede un intervento normativo per tutelare i cittadini delle isole e delle zone periferiche.