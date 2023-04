di Beatrice Bortolin

"Sono qui con mio figlio di 2 anni, che ha dovuto fare un day hospital con una sedazione per un problema che ha sin dalla nascita (per il quale subisce dei day hospital almeno una volta ogni sei mesi)", ha aggiunto. "Ho inviato un'istanza di rinvio al tribunale (di Roma, ndr) chiedendo il differimento dell'udienza per motivi ovvi e legittimi eppure si è ritenuto di non dover rinviare l'udienza e di dover quindi sentire i testimoni che si erano presentati dicendo che il mio impedimento non è legittimo perché mio figlio lo avrebbe potuto accompagnare il padre, nonostante io lo segua, anche con il supporto di mio marito, sin dalla nascita". Immediata la solidarietà dei colleghi.