Roccella contestata, Montaruli a Tgcom24: "Lagioia vergognoso"

"Ieri si è scritta una pagina buia per il nostro Paese - aggiunge la Montaruli - la protesta da legittima è diventata illegittima perché ha impedito alla Roccella di esprimere le proprie idee. Davanti a queste contestazioni non si deve fare spallucce, si tratta di una violazione di un diritto sacrosanto, non del ministro in particolare, ma di tutti".