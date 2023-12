di Cristiano Puccetti

Entrambe le cause, promosse con gli avvocati Vittoria Hayun e Iacopo Casetti, sono state avviate a seguito dell'istituzione nel 2022 del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei naziste. A rendere noto il ricorso in appello è il Comune di Barberino Tavarnelle - nel cui territorio sono avvenuti eccidio di Pratale e uccisione di Gimignani -, che polemizza anche per il motivo dell'impugnazione: l'Avvocatura di Stato, si spiega, "contesta l'aver citato nelle due cause la Repubblica tedesca perché il percorso giudiziario doveva far riferimento unicamente allo Stato italiano". "È un'assoluta vergogna che lo Stato italiano ostacoli, invece di portare avanti e contribuire a definire il percorso giudiziario che vede coinvolta la Repubblica federale di Germania nell'assunzione di responsabilità dei crimini nazifascisti perpetrati nel nostro territorio attraverso il risarcimento dei danni ai familiari delle vittime", afferma il sindaco David Baroncelli.