Riforma Cartabia, matrimonialisti: sulla carta divorzi più rapidi

di Alfredo Macchi

"La Cartabia deve essere ancora assimilata dagli addetti ai lavori, essendo del tutto cambiate le regole del gioco processuale - aggiunge il presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti (Ami), Gian Ettore Gassani -. Resta il dato oggettivo di un sistema giustizia italiano in palese difficoltà, caratterizzato dalla mancanza di 4.000 magistrati nella pianta organica e di circa 6.000 cancellieri e personale di segreteria".

"La riforma Cartabia pertanto rischia di essere l'ennesima riforma a costo zero. L'Ami chiede alle istituzioni che governano il Paese di investire in modo imponente nel sistema giustizia, attraverso l'aumento di magistrati e personale e attraverso investimenti di edilizia giudiziaria. In mancanza di ciò la riforma Cartabia rischia di essere solo una bella legge sulla carta, che non solo non risolverà i problemi atavici della nostra giustizia, ma potrà addirittura aggravarli", conclude Gassani.