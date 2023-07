Rdc sospeso, Nave (M5s) a Tgcom24: "Un atto di crudeltà"

"Meloni ha riportato l'Italia a essere l'unico Paese in Europa a non avere una misura seria di sostegno alla povertà. Ha lasciato 169mila nuclei familiari senza un sostegno valido. Il re è nudo, non c'è nulla sul tavolo", aggiunge Nave.



Al Sud, specie a Napoli, ci sono state proteste dopo la sospensione del Rdc. "Al governo erano arrivate richieste anche dagli amministratori del Centrodestra, che sanno che c'è un problema di carenza di lavoro. Ma nulla è stato fatto per ottemperare - dice Nave -. Abbiamo chiesto al governo di intervenire perché non è vero che i giovani non vogliono lavorare, è che non c'è lavoro. L'esecutivo non è nemmeno capace di spendere i soldi del Pnrr che potrebbero, appunto, creare lavoro".