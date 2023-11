Polmoniti nei bambini in Cina, prof. Castelli Gattinara: "Non sono particolarmente preoccupanti"

"L'Oms ha posto l'attenzione su un'ipotesi di un aumento di casi. Aumento che però non sembra essere confermato dai sistemi di controllo cinesi, i quali ammettono che esiste un numero di casi di polmonite ma che non è particolarmente numeroso rispetto alle epidemie che avvengono ogni anno", ha proseguito.

"Questo tipo di polmoniti sono quelle che conosciamo, che avvengono anche in Occidente, e quindi non sono particolarmente preoccupanti anche perché essendo forme batteriche possono essere trattate con antibiotici", ha aggiunto.

"Attualmente, noi abbiamo una normale incidenza di polmoniti sia batteriche che virali. Abbiamo registrato anche in Italia un aumento delle polmoniti da un virus che sia chiama virus respiratorio sinciziale che è diverso dal mycoplasma (quello che stanno riscontrando in Cina). Questa è proprio la dimostrazione che ci possono essere forme epidemiche che colpiscono le nostre comunità in maniera ciclica. Quindi non è una cosa che deve allarmare. Naturalmente, dobbiamo mettere in atto tutte le precauzioni che abbiamo utilizzato sia nell'epoca Covid che negli inverni", ha concluso.