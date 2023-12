di Leonardo Panetta

"Questo è il risultato di un grande impegno collettivo e di una costante e costruttiva collaborazione con Bruxelles" commenta Raffaele Fitto. Il ministro degli Affari europei ha già inoltrato la domanda per la quinta rata da 10 miliardi e 500 milioni. I 52 traguardi per ottenere la nuova tranche sarebbero già stati raggiunti e i soldi potrebbero arrivare a breve.



I buoni risultati sul Pnrr potrebbero garantire all'Italia maggiore flessibilità nel trienno 2024-2027, in particolare sul rientro del debito. Se il piano nazionale diventa un buon biglietto da visita nel nuovo patto di stabilità, il no alla ratifica della riforma del Mes da parte del nostro parlamento continua a essere un nodo che potrebbe complicare le trattative. Lo stop al paracadute per le banche del fondo Salvastati sarà tema di discussione nella riunione dei ministri delle finanze dell'area euro in calendario il prossimo 15 gennaio