Pd, la deputata Gribaudo a Tgcom24: "Le scissioni non fanno mai bene"

"Dobbiamo aggredire i problemi che sono legati al lavoro". Gribaudo apre la sua intervista commentando la notizia di una protesta di alcuni operai nel Sulcis, "meritevoli di ricevere una risposta". Più in generale spiega che "dobbiamo combattere precarietà e lavoro povero", criticando le mosse dell'attuale ministro del lavoro Marina Calderone.

Sul tema possibili fughe dal partito conclude: "Abbiamo bisogno di uscire dai tatticismi, a me non piace che di fronte a un nuovo segretario di partito ci siano poi degli abbandoni. Le scissioni a destra o a sinistra non fanno mai bene".