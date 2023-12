di Leonardo Panetta

Un segnale di forza che appare però quasi come un blitz in vista dell'Ecofin dove potrebbe arrivare il via libera alle nuove regole sui conti pubblici in Europa. "Abbiamo sentito anche Giancarlo Giorgetti" spiega Le Maire "l'Italia è allineata". Frasi che non trovano però conferme né dalle parti del tesoro, né tantomeno da Palazzo Chigi.