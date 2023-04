Pasqua, stangata su voli e benzina

di Simone Cerrano

Questi sono i prezzi medi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese. Una stangata che riguarda non solo chi va in vacanza ma anche i lavoratori e gli studenti fuori sede che tornano a casa per passare in famiglia le festività di Pasqua. I rincari si abbattono pesantemente anche sul costo dei biglietti aerei. Per volare da Milano a Palermo si devono spendere almeno 200 euro a testa. Per i non residenti tornare a Cagliari da Roma costa 365. Si arriva addirittura a 729 euro per un volo andata e ritorno da Bologna a Catania, con il paradosso che costerebbe di meno, circa 200 euro andare a Dubai.