di Fabio Marchese Ragona

Interviste rilasciate dall'arcivescovo tedesco ovviamente prima della morte di Benedetto XVI, ma diffuse solo nelle ultime ore: parlando del congedo ricevuto nel 2020 da Bergoglio, Gaenswein riferisce: "Il Papa mi disse: 'Lei rimane prefetto, ma da domani non torni al lavoro. Si dedichi esclusivamente al Papa emerito. Ratzinger provò a intercedere in mio favore, ma il tentativo fu ignorato'". E riporta la battuta che avrebbe fatto Benedetto: "Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode". Parole che ovviamente non possono più esser smentite dal diretto interessato e alle quali si aggiungono altre esternazioni: parlando del provvedimento di Francesco che restringe le liberalizzazioni sul rito in latino concesse da Benedetto, padre Georg racconta: "Quella scelta di Bergoglio aveva spezzato il cuore a Ratzinger".