Onu: Alessandro Benetton Global Advocate of the Year per sostenibilità

di Enrico Laurelli

Durante la cerimonia Guterres ha rimarcato l'impegno dell'imprenditore italiano, dal 2022 al vertice di Edizione SPA, nel promuovere la cultura dei principi ESG dell'ONU all'interno di un ampio portafoglio di attività che impiega oltre 70mila persone e che spazia in tutto il mondo, dalle infrastrutture per la mobilità con Mundys al food retail (Avolta), dall'abbigliamento (United Colors), all'agricoltura, al digitale, raccogliendo la sfida di uno sviluppo che non generi disuguaglianze, ma sia equamente distribuito tra donne e uomini e tra generazioni.

Il premio è un riconoscimento all'approccio strategico che Alessandro Benetton ha maturato negli anni applicando gli insegnamenti ricevuti ad Harvard da Michael Porter nelle attività di 21Invest, gruppo europeo di investimenti da lui fondato nel 1992, con cui ha poi aderito, come prima società di private equity al mondo, alla Shared Value Initiative. Un percorso di costante impegno che lo ha visto utilizzare la sostenibilità come parte integrante del processo di creazione di valore investendo, sempre con 21Invest, in aziende che sono cresciute e divenute competitive migliorando le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui operano.