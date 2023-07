di Tiziana Sapienza

Le due figlie Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, fidanzato della maggiore, sono imputati per omicidio volontario e occultamento di cadavere e hanno confessato il delitto. In aula era attesa la testimonianza della madre di Milani, mai indagata ma fin dal primo giorno presente nelle vicende familiari dei tre imputati. La donna, come già annunciato, non ha voluto rispondere alle domande della Corte. Come parente di primo grado ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere.