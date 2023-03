Naufragio Cutro, le immagini del barcone dei migranti poco prima di affondare

di Alessio Fusco

Il motore si rompe o almeno così dicono gli scafisti che sono a bordo. E così arriva un'altra barca. Più vecchia, tutta di legno. I migranti vengono trasferiti lì. E rinchiusi in stiva. Vengono fatti uscire a turno solo per fare i loro bisogni. O respirare quel tanto che basta per tornare di sotto, e restare nascosti. Un altro ragazzo gira un altro video che manderà ai suoi parenti, scrivendo: "Va tutto bene, stiamo arrivando". Si vedono decine di persone ammassate in stiva. Donne, uomini e tanti bambini. Il mare è ancora calmo, nessuno ha idea di quello che succederà a breve. La barca arriva a pochi metri dalla costa crotonese, il motore è in avaria, sbatte contro gli scogli e si spezza in due. L'acqua comincia a entrare nella stiva. La gente scappa ma finisce in mare. Molte delle persone che vedete in questo video, oggi non ci sono più.