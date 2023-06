Naufragio al largo della Grecia: almeno 79 migranti morti

di Massimiliano Di Dio

Erano partiti cinque giorni prima da Tobruk, dalla Libia. Ed erano diretti molto probabilmente in Italia, in Calabria. Il peschereccio si è inabissato in 15 minuti, ha raccontato un superstite. A 75 chilometri a sud ovest da Pylos, costa del Peloponneso. Ma gli sos degli attivisti umanitari erano stati continui. Già martedì mattina dalle 9.35 si parla di acqua finita, di situazione drammatica a bordo. L'imbarcazione viene rilevata da un aereo di Frontex che informa le autorità competenti. Quelle greche. Avvisate anche Italia e Malta. Ma la guardia costiera di Atene non interviene. Sostiene che dal peschereccio avrebbero rifiutato l'assistenza. Un mercantile si limiterà a fornire acqua. Il capitano, secondo le testimonianze, sarebbe però fuggito con un piccolo natante. E così avviene la più grande tragedia del mare dal 2015.. Ora sotto accusa finiscono le omissioni della Grecia, i rimpalli di responsabilità nei soccorsi, senza dimenticare i trafficanti senza scrupoli. Ieri la presidente della repubblica greca si è recata al porto di Kalamata dove sono arrivati i sopravvissuti. Annunciati tre giorni di lutto nazionale.