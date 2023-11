Natale e vacanze in montagna, nuovi rincari (in doppia cifra)

di Caterina Ruggeri

Secondo Assoutenti rispetto allo scorso anno per gli alberghi si registrano aumenti del 10%. Gli skypass alle stelle segnano un + 22%, per i ristoranti aumenti del 5%. Le località turistiche puntano sempre di più al segmento del lusso, inaccessibili per gli italiani destinazioni in passato meta privilegiata delle famiglie