Mottarone, chiesto il processo per sei persone e due società

di Simone Cerrano

Sulla base di queste accuse la procura di Verbania ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone ritenute responsabili a vario titolo della tragedia della funivia del Mottarone che provocò la morte di 14 persone per il crollo della cabina numero 3. I magistrati hanno chiesto il processo per il gestore della funivia Luigi Nerini, per il direttore di esercizio Enrico Perocchio, entrambi accusati anche di falso, e per il caposervizio Gabriele Tadini, che nella prima fase dell’indagine aveva ammesso di aver bloccato i freni di emergenza della cabina precipitata.

Le richieste di rinvio a giudizio riguardano anche i vertici della Leitner, l’azienda altoatesina incaricata di eseguire i lavori di manutenzione sull’impianto.