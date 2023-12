Mario Monti a Tgcom24: "Veto al Patto Stabilità sarebbe buona cosa"

Così il Senatore a vita Mario Monti ospite a Tgcom24. "Adesso sono passati tanti anni e occorrerebbe cogliere quest’occasione per dare all’Europa un’immagine dell'Italia che non sia quella di uno specchietto retrovisore ma qualcosa di più particolare. Già allora mi battei al tavolo della commissione di cui ero membro perché ci fosse più spazio per gli investimenti pubblici da distinguere rispetto alla spesa pubblica corrente, era il momento per spingere avanti questa differenziazione. Invece è stato fatto un guazzabuglio, difficile da capire persino per gli esperti, incomprensibile per l’opinione pubblica- continua l'ex premier. -L’ho detto stamattina alla presidente Meloni in aula al Senato: se lei opponesse il veto dell’Italia al patto di stabilità, penso possa essere una buona cosa per rimandare la commissione al tavolo della progettazione".