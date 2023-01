Migranti, Svezia "Nessun nuovo patto prima del 2024"

di Francesca Romanelli

A chi dall'opposizione parla di schiaffo diretto al governo italiano, il ministro degli Affari Europei Fitto puntualizza: quelle parole "non rappresentano una presa di posizione contro alcuno Stato membro, tantomeno l'Italia e non possono essere strumentalizzate a livello nazionale. Danielsson si riferisce alla riforma complessiva del sistema di asilo, dossier strutturale che potrebbe richiedere più tempo" aggiunge Fitto e sottolinea: "La questione migratoria, soprattutto grazie all'azione del Presidente Meloni è, per la prima volta, alla massima attenzione europea e sarà uno dei temi principali al prossimo Consiglio" il 9 febbraio.