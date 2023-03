Migranti, P.Chigi: "Ora attuare impegni presi da Consiglio Ue"

di Francesca Romanelli

"Come sottolineato dal Presidente Michel, occorre realizzare misure concrete di aumentata azione esterna, una cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni, il controllo delle frontiere esterne e la lotta al traffico di esseri umani, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti necessari da parte dell'Europa", prosegue la nota dell'esecutivo. Michel aveva scritto parole nette, sottolineando come il dramma di Cutro sia un "forte richiamo" a "soluzioni concrete e percorribili". "Non c'è tempo da perdere e per questo la presidenza di turno svedese e la Commissione ci informeranno, all'incontro di marzo, sui progressi fatti. L'attuazione rapida delle misure concordate è una priorità per tutti", ha messo nero su bianco Michel. L'accento - per l'appunto - sulla necessità di "un'adeguata risposta europea", partendo da quanto concordato come "l'aumento della cooperazione sui rimpatri e le riammissioni, controllo delle frontiere esterne, lotta al traffico e all'ingresso illegale di migranti" aveva aggiunto Michel, sottolineando anche l'importanza di "permettere l'opportunità della migrazione legale". Una consonanza importante, dunque, fra Bruxelles e Roma sul tema migrazioni, che sarà al centro del prossimo Consiglio europeo il 23 e 24 marzo.