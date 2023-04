"Io sono molto preoccupato, perché rischiano di travolgere la Calabria. Per questo, - aggiunge Occhiuto a Tgcom24 - ho chiesto al governo e anche oggi al prefetto Valenti il giusto supporto per i sindaci che stanno lavorando sul territorio in prossimità delle zone costiere dove attraccano queste barche. Ma è soprattutto l'Europa che deve intervenire. Calabria e Sicilia sono la frontiera dell'Europa".

"Noi abbiamo accolto lo scorso anno più di 18mila, senza polemiche, lavorando, ricordando che la Calabria è una terra che ha vissuto nei decenni precedenti il dramma dell'emigrazione - ricorda Occhiuto. - Questa è una regione che si è dimostrata molto solidale anche in occasione della tragedia di Cutro. I sindaci però da soli non ce la fanno. Ha fatto bene il governo a dichiarare lo stato di emergenza, perché ci saranno strumenti ulteriori per occuparsi di questo problema che sta diventando gigantesco".

"Quindi mentre il governo con Tajani e il presidente Meloni è impegnato ad arginare il fenomeno nei Paesi di provenienza, sarebbe utile lo facesse anche l'Europa, - sottolinea. - Ha fatto bene Tajani a ricordare che andrebbero investiti circa due miliardi di euro per rendere davvero concreta la possibilità di arginare questo fenomeno nei Paesi di provenienza; mentre il governo fa queste cose, bisogna attrezzarsi a flussi che ci attendiamo in una dimensione mai registrata prima. Io sono molto preoccupato perché rischiano di travolgere la Calabria. Per questo ho chiesto al governo e anche oggi al prefetto Valenti il giusto supporto per i sindaci che stanno lavorando sul territorio in prossimità delle zone costiere dove attraccano queste barche".

Ma di che tipo di supporto ha bisogno la Calabria? "Supporto soprattutto di forze sul territorio, - risponde Occhiuto, - di organizzazione, di centri attrezzati per la prima accoglienza. Il Comune di Roccella, per esempio, accoglie migliaia di migranti ogni mese e non ha nessun centro dove questi migranti possano stare anche pochi giorni in una condizione dignitosa".



"La mia protezione civile regionale - riferisce Occhiuto - mette a disposizione delle cucine da campo, mette a disposizione dei moduli bagno, però se non c'è il supporto del governo dal punto di vista organizzativo tutto diventa più difficile. Sono molto confortato dalla circostanza che proprio oggi il prefetto Valenti mi ha rappresentato una serie di iniziative che il governo vuole mettere in atto per aiutare i sindaci e per aiutare soprattutto regioni come la Calabria e la Sicilia che sono la frontiera dell'Europa oggi. Il governo fa bene a chiedere all'Europa di fare il suo dovere, non soltanto per quanto attiene alle procedure di ricollocamento dei migranti, ma anche per quanto attiene ai doveri di soccorso in mare che abbiamo".

"Mi farebbe piacere - conclude Occhiuto a Tgcom24 - che l'Europa potesse soccorrere i migranti per evitare che tragedie come quella di Cutro si possano ripetere. E mentre l'Europa li soccorre dovrebbe contestualmente occuparsi della ricollocazione nei diversi Paesi europei. Bisogna rimpatriare quelli che non hanno diritto a stare in Europa e quelli che l'Europa non riuscirebbe a integrare perché molte di queste persone scappano da Paesi dove non è assicurata una vita dignitosa e inseguono un sogno. La cosa peggiore è che poi questo sogno si infranga in un Paese che non riesce a integrarli. Per cui le attività di rimpatrio devono essere sicuramente rafforzate e credo che fare dei centri temporanei dove i migranti possano stare con il giusto di livello di assistenza intanto che si valuta se hanno diritto a rimanere o debbano essere rimpatriati, credo sia una buona cosa".