Migranti: nuova vittima a Cutro, rischio altri naufragi

di Angelo Mangano

Adesso in quel tratto di mare si starebbero dirigendo due motovedette della guardia costiera partite da Lampedusa. E nell’isola dove non si registrano nuovi arrivi. L'hotspot di Contrada Imbriacola è strapieno. Ci sono oltre tremila persone a fronte di una capienza massima di 350. E sono numeri approssimativi, ormai si è perso il conto delle presenze.

Il centro è nel caos: persone che dormono all’aperto, rifiuti, code, attesa per il cibo, una coperta o per abiti asciutti. E la croce rossa questa mattina ha inviato un aereo con aiuti umanitari per fare fronte alla prima accoglienza dei migranti che sicuramente torneranno a sbarcare sull’isola non appena il mare si sarà calmato. Ad Augusta in provincia di Siracusa in serata è invece arrivata la nave Sirio della marina militare con a bordo 378 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi nella maxi operazione che ha portato in salvo oltre 1200 persone. E infine in Calabria a Cutro sale il bilancio delle vittime accertate. Sono 78 con il ritrovamento dei corpi di un bambino e di un adulto