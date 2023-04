Migranti, 8mila arrivi nel mese di aprile

di Paola Miglio

Ha ormeggiato poco fa, nel porto di Bari, la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée con a bordo 29 persone, sono state soccorse giovedì sera a largo di Malta, partiti da Sudan e Bangladesh. Secondo quanto affermato dalla stessa organizzazione, "la barca in vetroresina su cui" i migranti "affrontavano il mare agitato" era in navigazione "da cinque giorni, alla deriva in zona Sar" di La Valletta.

E' sempre di oggi un altro sbarco al porto di roccella jonica, nella locride. 90 fra afgani pachistani e siriani tra cui 24 donne e 12 minori, sono stati tratti in salvo dalla