Messina, imprenditore denuncia una tangente: cantieri bloccati

di Alessandro Tallarida

A quella richiesta di tangente l'imprenditore non si è piegato, ha scelto di denunciare il direttore dei lavori che in primo grado è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. Era il 2021, il cantiere, sarebbe dovuto ripartire nel giro di poche settimane e invece non ha mai riaperto.