Messina Denaro, mille pizzini utili ai pm

di Beatrice Bortolin

Era lei, secondo gli inquirenti, che smistava i messaggi del fratello. Lei, che negli scritti criptati dell'ex primula rossa, appariva col nome di "fragolone". Messina Denaro, infatti, scriveva in codice, e il lavoro degli investigatori per analizzare tutti i pizzini sarà complesso. In quei messaggi è celato il segreto della sua latitanza lunga quasi trent'anni, le collusioni con il mondo esterno che lo hanno aiutato a nascondersi, i suoi affari e la provenienza dei suoi soldi. Oltre a pensieri e sfoghi personali, e l'identità delle sue tante amanti.

Tra i nomi in codice ancora da decifrare, ci sono Ciliegia, Mela, Condor, Malato, Reparto. Ma soprattutto c'è Parmigiano, un imprenditore che faceva affari con il capomafia. Messina Denaro aveva ordinato alla sorella detta "fragolone" di rivolgersi a lui per rimpinguare il tesoretto di soldi, intaccato con l'acquisto dell'ultimo covo. "Gli chiedi un prestito - scriveva Messina Denaro - e digli che stia tranquillo, che avrà restituito il tutto". Domani, all'interrogatorio di garanzia di Rosalia, una delle tante domande sulla lista dei pm, riguarderà proprio l'indentità di Parmigiano.